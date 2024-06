Drei Jahre nach der Veröffentlichung ist es der schnellste Titel der Reihe Resident Evil, der diesen Meilenstein erreicht

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Resident Evil Village in den drei Jahren seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2021 weltweit mehr als 10 Millionen *1 Einheiten verkauft hat und damit der schnellste Titel der Serie ist, der diesen Meilenstein erreicht hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240611027502/de/

Worldwide sales of Resident Evil Village surpassed 10 million units (Graphic: Business Wire)

Resident Evil Village ist die Fortsetzung des gelobten Resident Evil 7 Biohazard, das 2017 auf den Markt kam, und bietet eine Vielzahl von Horrorerlebnissen, ein größeres Maß an Action und ein noch umfangreicheres, hochgradig fesselndes Gameplay

Nach seiner Veröffentlichung 2021 erhielt der Titel weltweit viel Lob von den Kritikern, nachdem er bei den Golden Joystick Awards 2021 und den Japan Game Awards: 2022 für sein hohes Maß an Feinschliff und seine emotional ansprechende Geschichte ausgezeichnet wurde, die ein breites Spektrum von Spielern weltweit überzeugte. Darüber hinaus haben sowohl die Veröffentlichung der Resident Evil Village Gold Edition, die das Hauptspiel und zusätzliche Story-Inhalte enthält, als auch die erweiterte Unterstützung für Geräte wie das iPhone 15 Pro zu einem Anstieg der Verkaufszahlen geführt. Selbst jetzt, drei Jahre nach seiner Veröffentlichung, gewinnt der Titel weiterhin neue Nutzer und verkauft jedes Jahr etwa 2 Millionen Einheiten. Dies hat dazu geführt, dass es mehr als 10 Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat, was es zum schnellsten Titel der Serie macht, der diesen Meilenstein erreicht.

Capcom ist fest entschlossen, die Erwartungen aller Benutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Spielentwicklungsfähigkeiten einsetzt, um höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

Über die Reihe Resident Evil

Die Reihe Resident Evil bietet Survival-Horror-Spiele, in denen die Spieler eine Vielzahl von Waffen und anderen Gegenständen einsetzen, um schrecklichen Situationen zu entkommen. Unterstützt von einer leidenschaftlichen weltweiten Fangemeinde wurden seit dem Debüt des ersten Titels dieser Vorzeigeserie im Jahr 1996 insgesamt mehr als 157 Millionen*2 Spiele verkauft. Darüber hinaus gibt es drei Titel der Serie, die mehr als 10 Millionen Mal verkauft wurden: Resident Evil 7 Biohazard Resident Evil 2 und Resident Evil Village

*1 Einschließlich digitaler Download-Verkäufe

*2 Stand: 31. März 2024

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240611027502/de/

Contacts:

Capcom Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit Investorenbeziehungen

Daniel Levine

+81-6-6920-3623

daniel-levine@capcom.com

Yoshiko Ikeda

+81-6-6920-3623

yoshiko-ikeda@capcom.com