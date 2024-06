© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:00 Deutschland: Bilfinger, Kapitalmarkttag 10:00 Deutschland: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 Deutschland: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 Deutschland: Knaus Tabbert AG, Jahres-Pk, Bad Griesbach 11:00 Deutschland: Hawesko Holding, Hauptversammlung in Hamburg 12:00 Frankreich: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 13:00 Deutschland: Pressegespräch Volkswagen Kassel zur Betriebsversammlung, Kassel 18:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung 22:15 USA: Broadcom, Q2-Zahlen Großbritannien: Legal + General …