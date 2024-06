Mega-Start in 2024! Rekord Umsätze und freier Cashflow! Immer mehr Projekte in Produktion bedeuten mehr Einnahmen und höhere Dividende! Diese Aktie gehört in jedes Depot!

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold, Silber, Kupfer und noch viele weitere Rohstoffe sind gerade in aller Munde! Dabei ist die Party noch längst nicht vorbei. Die Rallye hat gerade erst begonnen. Manche Experten sprechen bei diversen Metallen sogar vom nächsten Superzyklus!

Doch wem ein Investment in eine Einzelaktie zu risikoreich ist und man dennoch keine Lust auf einen ETF hat, für den lohnt sich ein tieferer Blick in sogenannte Royalty- und Streaming Unternehmen.

Diese Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung und Entwicklung von Minenprojekten. Durch die Bereitstellung von Kapital im Austausch für Anteile an zukünftigen Produktionserträgen bieten sie eine einzigartige Investitionsmöglichkeit, die Risiken minimiert und gleichzeitig Exposition gegenüber dem Edelmetallmarkt ermöglicht.

Royalty-Unternehmen unterscheiden sich von traditionellen Bergbauunternehmen, indem sie sich auf die Akquisition von Lizenzgebühren und Streaming-Vereinbarungen konzentrieren, statt direkt im Bergbau tätig zu sein. Dieses Modell bietet den Vorteil geringerer operativer Risiken und Kosten. Da Royalty-Unternehmen nicht direkt für die Exploration, Entwicklung oder den Betrieb von Minen verantwortlich sind, können sie ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aufbauen, ohne die für Bergbauunternehmen typischen Kapital- und Betriebskosten zu tragen.

Eines dieser Unternehmen ist Gold Royalty (WKN: A2QPLC). Die kanadische Gesellschaft besitzt diversifiziertes Portfolio aus mehr als 240 Royalties, die sich in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Amerika befinden.

Exklusives Experten-Interview mit David Garofalo, dem CEO of Gold Royalty

Rekordumsätze und freier Cashflow