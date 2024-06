© Foto: Breuel-Bild/dpa



Evotec hat sich am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld gut behaupten und gegen den Gesamtmarkttrend zulegen können - ein erster Befreiungsschlag?Die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec hat am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld relative Stärke gezeigt und sich mit einem Plus von 2,1 Prozent an die Spitze des TecDAX setzen können, der den Handel mit Verlusten von 0,6 Prozent beendete. Hauptversammlung kommt gut an Dabei profitierten die Anteile auch von der Hauptversammlung des Unternehmens, die bereits am Montag stattgefunden hatte - und die vom Markt positiv aufgenommen wurde: Evotec stellte seine Strategie für die Zukunft dar und versprach schon im Titel der …