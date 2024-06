Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Rating

S&P bestätigt starke Ratings von Baloise



12.06.2024 / 07:00 CET/CEST





Basel, 12. Juni 2024. S&P Global Ratings (S&P) hat das Rating der Baloise Gruppe mit «A+» und einem stabilen Ausblick bestätigt. Diese erneute Bestätigung spiegelt die finanzielle Stärke der Baloise Gruppe wider. S&P Global Ratings (S&P) hat das «A+»-Rating der Baloise Gruppe mit stabilem Ausblick bestätigt. Die Bewertung basiert erstmals auf dem überarbeiteten Kapitalmodell für Versicherungsgesellschaften, das seit November 2023 gilt. Auch auf Basis der überarbeiteten Kriterien stuft S&P die Kapitalstärke der Baloise Gruppe als «excellent» ein. S&P hebt im Ratingbericht die sehr guten Marktpositionen, die starke technische Performance sowie die anhaltend hohe Kapitalisierung der Baloise Gruppe hervor. Für die von S&P eingestuften Einheiten der Baloise Gruppe gelten die folgenden Ratings: Baloise Versicherung AG (Schweiz): « A+ » mit stabilem Ausblick

» mit stabilem Ausblick Baloise Leben AG (Schweiz): « A+ » mit stabilem Ausblick

» mit stabilem Ausblick Baloise Belgium NV: « A+ » mit stabilem Ausblick

» mit stabilem Ausblick Baloise Sachversicherung AG Deutschland: « A+ » mit stabilem Ausblick

» mit stabilem Ausblick Baloise Holding AG: «A-» mit stabilem Ausblick Kontakt Baloise

Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.



