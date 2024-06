Im letzten Marktbericht erreichte die UnitedHealth Group (UNH) einen Kurs von $496,22, was einer leichten Steigerung von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Damit blieb die Aktie hinter dem Tagesgewinn des S&P 500 von 0,27% zurück. Während der Dow einen Rückgang von 0,31% verzeichnete, konnte der technologielastige Nasdaq einen Anstieg um 0,88% erzielen. Vor dem Börsenhandel des heutigen Tages hatten die Aktien des größten US-amerikanischen Krankenversicherers über den vergangenen Monat 3,27% an Wert verloren und somit hinter dem Gesundheitssektor sowie dem S&P 500 zurückgeblieben. Analysten erwarten für das anstehende Geschäftsergebnis der UnitedHealth Group einen Gewinn von $6,70 pro Aktie, was einem jährlichen Wachstum von 9,12% entsprechen würde. Prognostiziert wird weiterhin ein Umsatz von $98,92 Milliarden, was einer [...]

Hier weiterlesen