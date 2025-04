Linz (www.anleihencheck.de) - Momentan ist es noch zu früh, um das Ausmaß der Auswirkungen der US-Zölle zu beurteilen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eins dürfte aber klar sein, dass die FED es im Gegensatz zu den Jahren zuvor deutlich schweren haben dürfte, denn nun müsse neben der Inflation auch noch der Blick auf die Realwirtschaft gerichtet werden. Andere westliche Zentralbanken könnten den Blick mehr auf die Realwirtschaft richten, denn durch die US-Zölle werde sich das Angebot in ihren Ländern erhöhen, während die FED den Spagat zwischen Inflation und Realwirtschaft meistern müsse. EUR/USD notiere aktuell bei Werten rund um 1,1380. (30.04.2025/alc/a/a) ...

