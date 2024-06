News von Trading-Treff.de DAX-Tiefs ausgebaut während Apple die Wall Street auf neue Rekorde treibt. Weitere Trading-Ideen am FED-Tag Mittwoch den 12.06.2024 Die DAX-Unterstützung bricht intraday Über die sehr breite Unterstützung im DAX-Chartbild hatten wir in der Morgenanalyse vom 10.06.2024 ausführlich berichtet (Rückblick): Sie hielt auch am Dienstag dem Druck stand, wie das Update darstellte: Doch trotz einer positiven Eröffnung am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...