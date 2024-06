Alle Augen auf Powell. Mit großer Spannung erwarten die Anleger am Abend die Zinsentscheidung und die Aussagen der Federal Reserve zur zukünftigen Zinspolitik. Kursexplosion bei Oracle. Das Unternehmen verzeichnete die größten Abschlüsse in seiner Geschichte. Autodesk legte ein solides 1. Fiskalquartal vor. Die Nachfrage für das laufende Quartal steht jedoch unter einem schlechten Stern.Der asiatische Aktienhandel geht am Mittwochmorgen in Deckung. Bis auf wenige Ausnahmen, wie den KOSPI, verzeichnen im Verlauf der Sitzung die meisten Benchmarks ...

