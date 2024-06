© Foto: Unsplash



SMA Solar ist am Dienstag unter eine wichtige Unterstützung gefallen. Damit beschleunigt sich der Abwärtstrend der vergangenen Tage noch einmal deutlich.Von der jüngsten Erholungsrallye vieler Solar-Aktien, darunter Jinko Solar oder auch dem aktuellen Shooting-Star der Branche: First Solar, der von den angekündigten Strafzöllen auf Module aus chinesischer Produktion besonders stark profitieren wird, zeigen sich die Papiere des deutschen Solarausrüsters SMA Solar völlig unbeeindruckt. Die Aktie ist am Dienstag unter heftigen Verlusten von über fünf Prozent unter die vorerst letzte Unterstützungslinie bei 46,00 Euro gefallen - und hat damit die Befürchtung neuer 52-Wochen-Tiefs bestätigt. …