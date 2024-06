Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag erneut Verluste erlitten. Zum Handelsende notierte der DAX 0,7 Prozent im Minus bei 18.369,94 Punkten. Der Start in den Mittwoch wird aber wieder freundlicher erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Start des Xetra-Handels 0,25 Prozent höher auf 18.416 Punkte.Die Anleger gehen bei deutschen Aktien damit vorsichtig optimistisch in den "Super-Mittwoch". Seit Tagen heißt es, es wird angespannt auf neue Zinssignale für die US-Geldpolitik ...

