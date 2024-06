ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Anzahl erster Flüge von Maschinen des Problemmodells 737 MAX nach dem zwischenzeitlichen Flugverbot seien im Mai so hoch gewesen, wie seit Oktober 2023 nicht mehr, schrieb Analyst Gavin Parsons in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu Auslieferungszahlen und Flugbetrieb. Dies sei ein entscheidender Frühindikator für die Auslieferungen. Parsons konstatiert zudem die dritte monatliche Verbesserung gegenüber dem Tiefpunkt im Februar. Am 2016 erstmals geflogenen Modell 737 MAX mussten nach Abstürzen bauliche Veränderungen vorgenommen werden, nachdem Behörden Flugverbote erlassen hatten./ag/zb



