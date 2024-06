© Foto: picture alliance / STRF/STAR MAX/IPx



Die Aktie von GameStop zeigt sich seit Tagen extrem volatil und schwankt zwischen Gewinnen und Verlusten. Meme-Händler Keith Gill könnten seine Optionen saftige Gewinne oder herbe Verluste einbringen.Keith Gill, besser bekannt unter seinem Pseudonym "Roaring Kitty", steht unter Druck, die Gewinne aus seinen Optionen auf GameStop-Aktien zu sichern, da die Aktie extrem nach oben und unten schwankt und das Ablaufdatum der Optionen näher rückt. Am Dienstag schnellte der Aktienkurs von GameStop um 22,8 Prozent auf 30,49 US-Dollar hoch, nachdem er am Montag um 12 Prozent gefallen war um am Freitag sogar um 40 Prozent. Die Kursverluste von Freitag und Montag haben die Rentabilität einer großen …