The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2024ISIN NameUS91282CCG42 USA 21/24XS2349273701 AGR.BK CH. 21/24 MTNFR0014003YZ5 CLARIANE 21/UND. FLRDE000CB0HR92 COBA 21/24XS2352861574 SA GLB.SUKUK 21/24 MTNUS00138EAS37 COR.GLBL FDG 21/24 MTNXS2352786342 CORP.ANDINA 21/24 FLR MTNXS2440790835 ALLW.ENT.FI. 22/28 REGSDE000HLB74M5 LB.HESS.THR.CARRARA06U/22DE000A30VKD1 AOC LEIPZ.T 22/24FR0011524255 AXA S.A. 13/24US59523UAL17 MID-AMERICA APT. 14/24US559222AQ72 MAGNA INTL INC. 14/24FR0013183431 R.A.T.P. 16/24 MTNXS1114434167 CITYCON TREAS. 14/24DE000SLB5938 LDSBK.SAAR IHS S.593US00507UAF84 ALLERGAN FNDG 14/24DE000HLB3CE7 LB.HESS.THR.CARRARA06C/16CH0244692536 OC OERLIKON CORP. 14-24DE000A2R2ZW0 TENNOR FIN. 19/24XS1713462403 OMV AG 18-UND. FLRXS2066706818 ENEL F. INTL 19/24 MTNSK4000017398 SLOWAKEI 2024 ZO 240US45906M2B63 WORLD BK 20/24 FLR MTNUS90184LAF94 TWITTER 19/24 CVUS11120VAF04 BRIXMOR OPE.PAR. 17/24DE000DG4T6U5 DZ BANK IS.A629US06738EBG98 BARCLAYS 19/UND FLRUS14149YBH09 CARDINAL HEALTH 17/24US458140BE95 INTEL CORP. 17/24US465685AJ48 ITC HOLDINGS 14/24US30219GAK40 EXPR.SCRIP.HDG 14/24US744573AN60 PUB.SERV.ENT 19/24US85207UAH86 T-MOBILE US 2024