Laut den Bundesstatistikern musste an der vorläufigen Prognose nichts mehr geändert werden. Es bleibt in Sachen Teuerung also bei +2,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im April und auch im März waren es noch +2,2 %. Als Preistreiber im Mai entpuppten sich die steigenden Preise der Dienstleister. Daran wird sich vorläufig nichts ändern. Entgelte für Nahrungsmittel und Energie wirken dagegen bereits seit Jahresanfang dämpfend auf die Gesamtteuerung.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken