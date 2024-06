The following instruments on XETRA do have their first trading 12.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.06.2024Aktien1 CA6087111077 Molson Coors Canada Inc. CL A2 NO0013219535 Cavendish Hydrogen ASA3 US5322061095 Life360 Inc.4 US06777U2006 Barnes & Noble Education Inc. 5 US62955X2018 NaaS Technology Inc ADR6 US72303P3055 Pineapple Energy Inc.Anleihen1 XS2838538374 Motability Operations Group PLC2 US65441VAE11 Nine Energy Service Inc.3 DE000BU0E188 Deutschland, Bundesrepublik4 US24422EXT18 John Deere Capital Corp.5 XS2835773255 International Personal Finance PLC6 XS2838520836 Motability Operations Group PLC7 XS2838537566 Motability Operations Group PLC8 XS2813319816 Security Bank Corp.9 IT0005598989 UniCredit S.p.A.10 US976656CQ97 Wisconsin Electric Power Co.11 IT0005598971 UniCredit S.p.A.12 US24422EXU80 John Deere Capital Corp.13 DE000HLB44D7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB57F4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB57N8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB57M0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB57L2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB57J6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB57H0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB57G2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 ES0L02506068 Spanien, Königreich