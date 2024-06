FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein gesenkter Ausblick hat am Mittwoch die Aussichten für Stabilus -Anleger verdüstert. Der Kurs des Autozulieferers, der auf Gasdruckfedern spezialisiert ist, sackte im Tradegate-Handel verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um 8,2 Prozent ab. Wurde das Unternehmen bereits Anfang Mai etwas pessimistischer, kappte das Management den Ausblick nun spürbar wegen einer ausbleibenden Erholung.

Stabilus teilte am Vorabend mit, dass das laufende dritte Geschäftsquartal schwächer als erhofft verlaufe und deshalb die Ziele für den Umsatz und die bereinigte Gewinnmarge reduziert würden.

"Eine klare Enttäuschung" nannte dies der Bernstein-Analyst Stephen Reitman, denn eigentlich sei das Management für seine Verlässlichkeit bekannt. Er sieht in der Nachricht eine Warnung, dass die Verbesserungen, die sich viele in der Autozulieferbranche erhofften, am Ende vielleicht nicht eintreten werden./tih/mis

