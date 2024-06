Die Aktie des Biopharmazieunternehmens CureVac steht aktuell bei 3,9 € und verzeichnet damit innerhalb einer Woche einen Verlust von 1,32 %. Nachdem die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen Hoffnung aufkeimen ließ, traf die Investorengemeinde nun der Schock eines erheblichen Kursrückgangs von über 7,87 %. Analysten zeigen sich trotz des Dämpfers weiterhin optimistisch. Sie gehen davon aus, dass das Unternehmen weiterhin Considerable Wachstumspotential besitzt, notiert Marketscreener. Die Skepsis bleibt jedoch angesichts der Prognose, dass CureVac in diesem Jahr einen Verlust von rund 210 Millionen Dollar verzeichnen wird. Die jüngsten Entwicklungen belasten zudem das ohnehin angeschlagene Chartbild, welches seit geraumer Zeit einen Abwärtstrend aufzeigt. CureVac ist damit im Fokus einer intensiven Debatte zwischen den Hoffnungen der Analysten und den herausfordernden Realitäten am Markt.

Unerwarteter Rückschlag nach Fortschritt in der Impfstoffentwicklung

Erst kürzlich konnte die Phase-2-Studie ihres Grippeimpfstoffs als positive Nachricht für das Unternehmen CureVac verbucht werden, ein wichtiger Schritt, der zukünftige Umsatzsteigerungen in Aussicht stellt. Dennoch hat diese Meldung bisher nicht ausgereicht, um die Aktie nachhaltig zu stabilisieren. Das Resultat: Weitere Kursverluste und ein verstärktes Interesse der Marktanalysten, die einen Aufwärtstrend erst bei einem Wert von 4 oder gar 5 Euro erwarten. Somit befindet sich CureVac in einer entscheidenden Phase, in der sowohl die kurzfristigen als auch langfristigen Perspektiven sorgfältig abgewogen werden müssen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

