EQS-Media / 12.06.2024 / 08:46 CET/CEST

Wien, 12. Juni 2024 - Gestern versammelten sich die Aktionär:innen der ViennaEstate Immobilien AG zur 18. ordentlichen Hauptversammlung im HOHO Wien in der Seestadt. Die hohe Teilnahme spiegelt das anhaltende Interesse der Aktionär:innen

wieder und unterstreicht die Bedeutung einer transparenten Kommunikation. "Inmitten der aktuellen Herausforderungen ist der direkte Dialog mit unseren Aktionär:innen von entscheidender Bedeutung," betonte Helmut Dietler, Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG.





Resilienz und Stabilität im Jahr 2023

Die Hauptversammlung bot die Gelegenheit, die Stärke und Widerstandsfähigkeit der ViennaEstate Immobilien AG im herausfordernden Jahr 2023 zu reflektieren. Trotz widriger Umstände durch COVID-19, steigende Inflation und straffere Zinspolitik konnte das Unternehmen seine Strategie erfolgreich umsetzen. "Unser Erfolg im vergangenen Jahr bezeugt unsere Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten stabil zu bleiben und unseren Kurs zu halten," erklärte Mag. Peter Lazar, Vorstandsvorsitzender der ViennaEstate Immobilien AG.





Finanzielle Stabilität und Zuverlässigkeit

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Anerkennung der finanziellen Stabilität und Zuverlässigkeit der ViennaEstate Immobilien AG. Trotz herausfordernder Marktbedingungen erzielte das Unternehmen ein beeindruckendes Ergebnis nach Steuern von rund 5,25 Millionen Euro. Die pünktliche Rückzahlung der Unternehmensanleihe im Herbst 2023 unterstreicht das solide finanzielle Fundament des Unternehmens.





Innovation und Zukunftsausblick

Die Hauptversammlung bot ebenfalls Raum, die Innovationskraft und den Zukunftsausblick des Unternehmens zu beleuchten. Neben den finanziellen Erfolgen wurden bedeutende Fortschritte im Dienstleistungsbereich verzeichnet. Die APHELION Baumanagement GmbH erweiterte ihr Angebot, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Auch die Vorstellung von "Wiener Gold", das Sachwertinvestment der ViennaEstate Gruppe, stieß beim FONDS Professionell KONGRESS auf positive Resonanz und bestätigte die Innovationskraft des Unternehmens.





Attraktive Dividende und Ausblick

"Die einstimmige Zustimmung zum Dividendenvorschlag von 0,85 Euro je Aktie auf der Hauptversammlung unterstreicht die Stabilität und Attraktivität unseres Unternehmens für unsere Investoren," betonte Vorstand Helmut Dietler. "Die kontinuierliche Unterstützung unserer Aktionär:innen für unsere attraktive Dividendenpolitik ist ein deutlicher Ausdruck ihres Vertrauens in unsere langfristige Strategie," fügte er hinzu, während Vorstandsvorsitzender Mag. Peter Lazar ergänzte: "Im Namen des gesamten Teams möchten wir unseren Aktionär:innen unseren aufrichtigen Dank aussprechen für ihre fortwährende Unterstützung und das Vertrauen, das sie in unsere Geschäftsstrategie setzen."







Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ViennaEstate Immobilien AG

zH Frau Nina Langer

Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien

T +43 676 84 11 05 270

langer@viennaestate.com

www.viennaestate.com





Über die ViennaEstate:

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter:innen blickt auf eine mittlerweile siebzehnjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management und bietet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette von Asset Management, über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen an. Damit ist das Unternehmen der ideale Partner für private und institutionelle Investor:innen, die bereits in Immobilien investieren oder erstmals in dieses Segment einsteigen wollen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.





Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: ViennaEstate Immobilien AG

Schlagwort(e): Immobilien



12.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com