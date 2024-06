Emittent / Herausgeber: EMERAM Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

EMERAM investiert in deutschen D2C-Anbieter für Hunde- und Katzennahrung Provital GmbH



12.06.2024

EMERAM investiert in deutschen D2C-Anbieter für Hunde- und Katzennahrung Provital GmbH München (DE), 12. Juni 2024 - Fonds, die von EMERAM beraten werden, haben sich am deutschen D2C-Anbieter für hochwertige Hunde- und Katzennahrung Provital GmbH (Provital) beteiligt. EMERAM ist einer der führenden Wachstumsinvestoren für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Provital wurde 2006 durch Dr. Thomas Brandner übernommen und hat seinen Sitz in Taufkirchen bei München. Das Unternehmen bietet über ein flächendeckendes Direktvertriebsnetzwerk (D2C) Hunde- und Katzenfutter im Premiumsegment an, das zukünftig von der steigenden Nachfrage nach Qualitätsprodukten profitieren wird. Mit der Eigenmarke Anifit ist Provital in den letzten Jahren stärker als der Markt gewachsen und hat seinen Marktanteil in Deutschland und Österreich deutlich ausgebaut. Die Produkte werden von mehr als 2.000 Fachberatern, die eine professionelle Beratung bieten und ein enges Verhältnis zu ihren Kunden pflegen, vertrieben. Dr. Thomas Brandner, Geschäftsführer von Provital, begrüßt die Zusammenarbeit: "Anifit hat in den vergangenen 23 Jahren bereits viele Hunde- und Katzenbesitzer von dem Konzept einer artgerechten und gesunden Tiernahrung überzeugen können. Wir freuen uns, dass wir mit der Verstärkung durch EMERAM noch mehr Möglichkeiten und Unterstützung erhalten, um mit möglichst vielen Tierbesitzern in direkten Kontakt zu treten und unsere Futter, Snacks und Nahrungsergänzungsmittel vorstellen zu können. Das Wohl der Tiere liegt sowohl uns als auch EMERAM sehr am Herzen und wir freuen uns auf die Zukunft und die gemeinsamen Aktivitäten mit EMERAM." Dr. Sven Oleownik, Partner bei EMERAM, erklärt: "Der Markt für Tiernahrung hat ein großes Wachstumspotenzial, da immer mehr Tierhalter Wert auf qualitativ hochwertiges Futter legen und bereit sind, dafür einen höheren Preis zu zahlen. Daher bieten vor allem Premiumprodukte vielfältige Wachstumsmöglichkeiten. Dr. Thomas Brandner hat in den vergangenen Jahren mit seinem Fokus auf Premiumprodukte ein beeindruckendes Unternehmen aufgebaut. Sein erfolgreiches Geschäftsmodell wollen wir als Business Development Partner in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Große Chancen sehen wir unter anderem in der Erweiterung des Produktportfolios, der Erschließung neuer Märkte und der Digitalisierung." EMERAM wurde von maconda (Commercial), Base Camp (ESG), Houlihan Lokey, Goodwin Procter (beide Finanzierung), Deloitte (Finanzen, Steuern, IT) und Reed Smith (Recht) beraten. ÜBER EMERAM - www.emeram.com

EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 800 Millionen Euro Kapital für die Entwicklung wachsender Unternehmen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst Unternehmen aus den Bereichen Technologie/Software, Mehrwertdienste und neue Konsumgüter. EMERAM agiert als langfristiger Geschäftsentwicklungspartner für seine Unternehmen und fördert das nachhaltige Wachstum (organisch und anorganisch) der Portfoliounternehmen. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Umsetzung von ganzheitlichen ESG-Konzepten. Derzeit umfasst das Portfolio sechs Plattformbeteiligungen mit insgesamt mehr als 2.600 Mitarbeitern. Die Unternehmen erzielen kontinuierlich ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Darüber hinaus haben mehr als 30 Add-on-Akquisitionen das Wachstum beschleunigt und die internationale Expansion ermöglicht.

Über Provital GmbH - www.provital.com Provital ist ein führender und wachstumsstarker Anbieter von Premium Hunde- und Katzenfutter, der ein exklusives Netzwerk von Fachberatern nutzt, um Kunden persönlich anzusprechen, professionell zu beraten und lange zu binden. Die Fachberater von Provital sind unabhängig, aber exklusiv für Provital tätig und erhalten ein fortlaufendes Training zu den zu vertreibenden Produkten. Das Produktportfolio von Provital umfasst hauptsächlich Nassfutter für Hunde und Katzen in Premiumqualität und spricht so den steigenden Trend von qualitätsbewussten Haustierbesitzern an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Medienkontakt EMERAM - WMP EuroCom AG Viona Brandt: Tel.: +49 (0)175 93 93 320 | Email: emeram@wmp-ag.de Susanne Horstmann: Tel.: +49 (0)89 2488 331 02 | Email: emeram@wmp-ag.de



