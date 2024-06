Apple hat sich mit Karacho an der Börse zurückgemeldet. Die Aktie des iPhone-Konzerns ging mit einem Plus von 7,3 Prozent auf 207,15 Dollar aus dem Handel. Grund dafür: Apple mischt jetzt bei KI kräftig mit. Apple ist jetzt wieder wertvoller als Nvidia. Spitzenreiter Microsoft ist nur noch minimal entfernt.Apple kommt nach dem Rekordlauf auf eine Marktkapitalisierung von 3,18 Billionen Dollar. Nvidia ließ am Dienstag Federn und wird an der Börse mit 2,97 Billionen bewertet. Microsoft kommt auf 3,22 ...

