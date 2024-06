Die politische Unsicherheit auf dem Kontinent ist nach der Europawahl gestiegen. Aktien aus dem Bankensektor wurden gestern daher abverkauft. Schuld sind die Entwicklungen in Frankreich, wo Staatspräsident Emmanuel Macron Neuwahlen angesetzt hat.Relativ stark unter Druck standen gestern die Kurse französische Staatsanleihen aufgrund der Frage nach drohenden Machtverschiebungen in Frankreich. In der Folge hatten auch die Sorgen, dass Banken unter der Situation leiden werden, weiter Bestand.Die Aktien ...

