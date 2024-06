Innsbruck (ots) -700 Teilnehmende an MCI Nachhaltigkeitswoche | Vorträge, Workshops und innovative Lösungen im Zeichen von Zero Waste, SDGs & Verantwortung für die ZukunftVom 3. bis 8. Juni fand die diesjährige MCI Sustainability Week in Innsbruck statt - eine vom MCI initiierte und organisierte Veranstaltungswoche im Zeichen der Nachhaltigkeit. 700 Teilnehmende, darunter Studierende, Alumni und Mitarbeitende des MCI sowie Schulklassen, Unternehmen und NGOs, besuchten die gefragten Events der Sustainability Week und bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen und aktiv zu einer besseren Zukunft beitragen wollen.Dabei erwartete die Teilnehmenden auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm, das verschiedene Aspekte der nachhaltigen Entwicklung - ökologisch, sozial und ökonomisch - beleuchtete. Es wurde diskutiert, gelernt, verhandelt, entwickelt, repariert, getauscht, betrachtet, beraten und gelacht. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Umsetzung der UN Sustainable Development Goals (SDGs) in unterschiedlichen Kontexten. Themen wie Klimawandel, Greenwashing, Kreislaufwirtschaft und Abfallmanagement sowie die aktive Gestaltung unserer Zukunft standen genauso im Mittelpunkt.Einen Höhenpunkt der MCI Sustainability Week bildete die Veranstaltung "Zero Waste 2024: Your guide to sustainable living", bei der verschiedenste Aspekte von Abfallmanagement, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeitskommunikation mit Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vorgestellt, gestaltet und diskutiert wurden.Organisiert wurde die Veranstaltung vom MCI Center for Responsible Management & Social Impact zusammen mit MCI Studierenden, die im Rahmen zweier Praxisprojekte sowohl die Social Media Kampagne als auch das Abschlussevent durchführten, der öh mci und den MCI SDG Ambassadors. Ausgewählte Veranstaltungen wurden in Kooperation mit der Europäischen Universität Ulysseus und der Pädagogischen Hochschule Tirol durchgeführt.Die Hauptorganisatorinnen Janine Prokesch und Regina Obexer freuen sich über den erneuten Erfolg der Sustainability Week: "Die Vielfalt und Kreativität der Veranstaltungen haben gezeigt, wie lebendig das Thema Nachhaltigkeit ist. Wir freuen uns über die positive Resonanz und das Engagement der Teilnehmenden und bedanken uns bei allen, die diese Woche möglich gemacht haben."Auch MCI Rektor Andreas Altmann unterstreicht die Bedeutung der Woche: "Die MCI Sustainability Week hat erneut deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir uns gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Als Hochschule haben wir eine besondere Verantwortung in dieser Hinsicht, und wir sind stolz darauf, unseren Beitrag dazu zu leisten."Ein großer Dank gilt den Sponsoren und Partnern für die großzügige Unterstützung: hollu, Swarco, ASI Reisen, Hypo Tirol, IKB, öh mci, pwc, Stadt Innsbruck, Wirtschaftskammer Tirol.Mehr Information & Fotos Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5901-sustainability-week-2024)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5799323