FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ADVANTAGE ENERGY LTD. 9SA0 CA00791P1071
AB/FROM ONWARDS 12.06.2024 08:23 CET
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ADVANTAGE ENERGY LTD. 9SA0 CA00791P1071
AB/FROM ONWARDS 12.06.2024 08:23 CET