Sollten Sie als Anleger wirklich nur kaufen, was Sie kennen oder könnte dieser Home Bias sogar schädlich für Ihr Portfolio sein? Das fragt Investmentgesellschaft GrünerFisher Investments in ihrem jüngsten Newsletter und macht die Konsequenzen deutlich. Anleger kaufen gerne, was sie kennen. Wie schädlich es ist, vor allem nur auf den Heimatmarkt konzentriert zu sein, zeigen jedoch die langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...