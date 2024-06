Rekordverdächtige 94% der DVFA Investment Professionals sprachen sich in der jüngsten Monatsfrage für ein Pflichtfach Finanzielle Bildung und Wirtschaft aus. "Dieses sehr klare Ergebnis kommt nicht von ungefähr", so Roger Peeters, stellvertretender DVFA-Vorsitzender, "man kann in Deutschland nun schon mit 16 Jahren teilweise wählen, doch es ist möglich, nach bis zu 13 Jahren die Schule zu verlassen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...