Lüchow (ots) -Die Sommerferien stehen vor der Tür, die Planung des Familienurlaubs läuft auf Hochtouren und abwechslungsreiche Erlebnisse für die ganze Familie sind dabei besonders gefragt. Natürlich kreativ begrüßt die Urlaubsregion Wendland.Elbe in diesem Sommer Familien mit Kindern und bietet eine Menge spannender Ausflugsmöglichkeiten, egal ob es mit Kleinkindern oder Jugendlichen in den wohlverdienten Sommerurlaub geht.Von Archehof-Besuchen über eine Fahrt auf der Wendlanddraisine durch die Natur oder auf dem Sofafloß über die Elbe bis hin zu Mitmachaktionen in den zahlreichen Museen und Wassererlebnissen im In- und Outdoorbereich finden sich unzählige Freizeitangebote für kleine und große Abenteurer im Osten Niedersachsens.Dazwischen entspannendes Grün: Die weitläufigen und geschützten Naturlandschaften entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue und im Naturpark Elbhöhen-Wendland eröffnen neue Horizonte. Die einzigartige Baukultur mit den wendländischen Rundlingsdörfern und das Wechselspiel aus harmonischer Landschaft, Wasser und Weite sind wie gemacht für Neugierige und Entdecker, die achtsam und sportlich unterwegs sein möchten.Dank des digitalen Wendland.Elbe-Tourenportals haben Familien jederzeit Zugriff auf umfangreiche Informationen zu den verschiedenen Rad-, Wander- und Reitrouten sowie allen Sehenswürdigkeiten der Region. Dort lassen sich auch Tourendaten herunterladen und Wegbeschreibungen abrufen.Viele kreative Anregungen für den Sommerurlaub in der Urlaubsregion Wendland.Elbe sind unter www.wendland-elbe.de zu finden.Pressekontakt:Urlaubsregion Wendland.Elbec/o Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.Königsberger Str. 1029439 Lüchow (Wendland)E-Mail: marketing@wendland-elbe.deTelefon: 05841 / 120 540Original-Content von: Urlaubsregion Wendland.Elbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174650/5799349