Interaktive PDF ist Standardformat

Mehr Hybrid- als Full-HTML-Berichte für das Geschäftsjahr 2023

Hybride Formate setzen sich vor allem bei Small- und Midcaps durch

Nur ein Drittel der Unternehmen nutzt Potenziale des digitalen Reportings

Mehr Bewegtbild im digitalen Reporting Hamburg, 12. Juni 2024 - Weiterhin ist die PDF das meistverbreitete Format im Reporting und nur ein Drittel der DAX160-Unternehmen erstellt zusätzlich einen digitalen Geschäftsbericht. Damit bleiben die Potenziale von digitalen Formaten vielfach ungenutzt. Im digitalen Reporting haben sich hybride Berichte, also Mischformate bestehend aus Microsite oder Unterseite und eingebundenen PDF-Dokumenten, gegenüber Full-HTML als Berichtsformat durchgesetzt. Die Anzahl der Full-HTML-Berichte liegt seit zehn Jahren auf gleichem Niveau. Dies hat eine Analyse der 160 Berichte für das Geschäftsjahr 2023 aus DAX40, MDAX und SDAX von Kirchhoff Consult ergeben..



"Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Kunden bei der Digitalisierung ihres Reportings und untersuchen dazu regelmäßig die Nutzung verschiedener Formate und Medien," so Jens Hecht, Managing Partner bei Kirchhoff. "Lange ist der Markt davon ausgegangen, dass sich der HTML-Bericht als das Standardformat im digitalen Reporting durchsetzen wird. Bis heute ist dies allerdings nicht eingetreten. Vielmehr haben sich intelligente Mischformate, Hybrid-Berichte und Reporting Suites entwickelt. Durch die effiziente Verbindung von Storytelling mit einem umfassenden Informationsangebot sowie der Einbindung interaktiver Elemente und Videos werden diese Formate aus unserer Sicht künftig zum Goldstandard."



Bei den klassischen PDF-Berichten setzen immer mehr Unternehmen auf interaktive Funktionen: 76 Prozent veröffentlichen eine so genannte "interaktive PDF". Im DAX40 ist es mit 85 Prozent die deutliche Mehrheit der Unternehmen. Insgesamt 36 Prozent haben sich für ein Screen-PDF entschieden, also ein Querformat mit verbesserter Bildschirm-Lesbarkeit.



Ungenutztes Potenzial: Nur ein Drittel veröffentlicht digitalen Geschäftsbericht



Nur 30 Prozent aller 160 untersuchten Unternehmen aus DAX40, MDAX und SDAX veröffentlichten für das Geschäftsjahr 2023 einen digitalen Geschäftsbericht - also entweder einen vollständig in HTML programmierten Online-Geschäftsbericht oder einen sogenannten hybriden Bericht. 50 Prozent sind es im DAX40, 32 Prozent im MDAX und 17 Prozent der SDAX-Unternehmen. Vor zehn Jahren lagen diese Quoten noch deutlich höher. Damals ergab unsere Untersuchung, dass jeweils mehr als die Hälfte der DAX30- (63 Prozent) und MDAX-Unternehmen (52 Prozent) einen digitalen Bericht veröffentlichte. Allerdings sind seitdem die Flash-basierten Berichtsformate weggefallen.



Anzahl der Full-HTML-Berichte seit zehn Jahren auf gleichem Niveau



Rund 14 Prozent der untersuchten Unternehmen erstellen einen Full-HTML-Bericht: darunter ein Viertel der DAX40-Unternehmen, 18 Prozent der Unternehmen aus dem MDAX und nur knapp 6 Prozent der SDAX-Unternehmen. Ein ähnliches Bild ergab unsere Untersuchung schon vor zehn Jahren. Im Jahr 2014 waren es 23 Prozent der im DAX30 gelisteten Unternehmen und 14 Prozent im MDAX. HTML-Berichte sind also nicht zum "State-of-the-Art" geworden, wie von einigen Marktteilnehmern prognostiziert.



Insgesamt werden mehr hybride Berichte als Full-HTML-Berichte veröffentlicht: 16 Prozent aller untersuchten Unternehmen veröffentlichten für das Geschäftsjahr 2023 einen Hybrid-Bericht. Im DAX40 sind es 25 Prozent der Unternehmen, im MDAX 14 Prozent und 11 Prozent im SDAX. Damit sind es im SDAX sogar doppelt so viele Hybrid- wie Full-HTML-Berichte.



Hybride Berichte bieten optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis



"Der Trend geht eindeutig zu effizienten, weniger zeit- und kostenintensiven Formaten," erklärt Fazilet Polat, Senior Consultant Online bei Kirchhoff. "Hybride Berichte bieten eine höhere Nutzerfreundlichkeit und eine vielseitig nutzbare Plattform für Storytelling. Dabei werden die Stärken der miteinander verknüpften Medienformate möglichst effizient eingesetzt."



Unternehmen setzen vermehrt auf Videos und Bewegtbild



Die diesjährige Analyse der Berichtsformate zeigt auch, dass Bewegtbild als Medium im Reporting immer wichtiger wird. Gut die Hälfte der Unternehmen (56 Prozent), die einen digitalen Bericht erstellen, setzt auch Videos ein: beispielweise im Header der Microsite (knapp 38 Prozent) und/oder im CEO-Statement (33 Prozent). Dieser Trend ist auch auf eine aktivere Vermarktung und Nutzung des Reporting-Contents in Sozialen Medien oder bei IR-Veranstaltungen zurückzuführen.



