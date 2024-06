Gütersloh (ots) -Über dieses exklusive PV-Montagesystem redet zurzeit ganz Deutschland! Der langjährige Hersteller für Photovoltaik-Unterkonstruktionen jeglicher Dachformen, Freiflächen und Parkplatzüberdachungen - BK Solar System - präsentiert auf der diesjährigen Intersolar vom 19. bis zum 21. Juni in München sein derzeit beliebtestes Produkt namens IROC® DP. Das DP steht für dachparallel und bedeutet ganz konkret: Photovoltaikanlagen jeder Größenordnung einfach, sicher und ohne Dachdurchdringung auf Dächern mit bis zu 30° Dachneigung installieren. Das rein ballastierte Montagesystem ist leicht, preisgünstig und schnell zu montieren. Mit durchgehenden Bodenprofilen (markant für viele Produkte von BK Solar System) wird ein Verbund einzelner Reihen gewährleistet und somit Ballast reduziert. Ebenso kann das Bodenprofil für einzelne Leitungswege hervorragend genutzt werden.Die Unterkonstruktion IROC® DP kommt dank einer Überfirstverbindung gänzlich ohne Dachdurchdringung aus. Ebenso ist eine Demontage für eventuelle Sanierungsarbeiten des Daches problemlos möglich. Noch dazu ist das System für alle Bitumen-, Folien-, Kies-, Grün- und Blechdächer bestens geeignet.Wer sich für innovative PV-Montagesysteme interessiert, der kann sich den über 12m² großen IROC® DP-Aufbau am Stand von BK Solar System (A5/440) vom 19. bis zum 21. Juni auf der Intersolar Europe in München - der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft - anschauen.Neben dem dachparallelen Montagesystem IROC® DP präsentiert BK Solar System seine aktuellsten Flachdach-Montagesysteme in Süd- und Ost-West-Ausrichtung (IROC® S3 und IROC® OW3) sowie innovative Lösungen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Ein Besuch bei BK lohnt sich also.Pressekontakt:B&K Solare Zukunft GmbHAnsprechpartner:Ben BlombergDirektor MarketingTelefon: 05241 / 2119124blomberg@bksolarezukunft.deOriginal-Content von: B & K Solare Zukunft GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175016/5799379