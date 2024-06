Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Ausgang der Europawahl und den Ende Juni geplanten Neuwahlen zur Nationalversammlung in Frankreich hat etwas nachgelassen, so die Analysten der Helaba.Heute aber würden die Verbraucherpreise in den USA und die FOMC-Entscheidung für Spannung sorgen. Zwar sei eine Zinssenkung nahezu ausgeschlossen, entscheidend für die Markterwartungen seien aber die neuen Projektionen sowie die Ausführungen von FED-Chef Powell. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...