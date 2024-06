Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Abend gibt die US-Notenbank ihre geldpolitischen Beschlüsse bekannt und kurz danach wird FED-Chef Powell diese wie immer auf der Pressekonferenz erläutern, so die Analysten der Helaba.Die Analysten würden, wie die überwiegende Mehrheit der Marktakteure und Zentralbankbeobachter, davon ausgehen, dass das Leitzinsband von aktuell 5,25 bis 5,50% nicht verändert werde. Die Inflation sei zwar seit dem Hoch von 9,1% im Jahr 2022 deutlich gesunken, sie habe aber mit 3,4% im April noch auf einem erhöhten Niveau gelegen, was mit dem Ziel von 2,0% nicht im Einklang stehe, vor allem weil auch die Kerninflation zu hoch sei. Eingehende Wirtschaftsdaten seien in der Summe zudem zu solide gewesen - insbesondere der Arbeitsmarktbericht -, als das unmittelbarer Handlungsdruck für die FED bestehen würde. Von hohem Interesse für die Marktteilnehmer werde nicht nur die Entscheidung der FED sein, sondern wie die Wortwahl im Statement und während der Pressekonferenz ausfalle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...