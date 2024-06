© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Die Wall Street rät Anlegern, sich nach den Daten zur US-Verbraucherpreisinflation (CPI) und dem Zinsentscheid der US-Notenbank, die beide am Mittwoch anstehen, auf einen Börsenschock vorzubereiten."Da CPI und Fed am selben Tag stattfinden, besteht die Möglichkeit, dass ein CPI-Ergebnis durch Powells Pressekonferenz umgekehrt wird", schreiben Andrew Tyler, Leiter der US Market Intelligence im Trading Desk von JPMorgan, und sein Team in einer Mitteilung an Kunden. Anleger bereiten sich auch gemäß Stuart Kaiser, dem Leiter der Strategie für US-Aktienhandel bei Citigroup, auf die größte Börsenbewegung an einem Fed-Tag seit März 2023 vor. Für den Kern-CPI im Mai, der die unbeständigen …