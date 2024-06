Abverkauf statt Befreiungsschlag. So lautete Ende der vergangenen Woche das Motto bei Vonovia. Die Zinssenkung der EZB reichte den Anlegern nicht aus. Stattdessen dominierte die Enttäuschung darüber, dass keine weiteren Zinsschritte in Aussicht gestellt wurden. Heute beginnt bereits das nächste große Zittern.Anleger am deutschen Aktienmarkt starten heute verhalten optimistisch in den Super-Mittwoch. Mit dem Zinsentscheid der Fed und aktuellen Inflationszahlen stehen in den USA gleich zwei wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...