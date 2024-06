© Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa



Kurz vor der Abstimmung über sein gewaltiges Vergütungspaket gerät Tesla-CEO Elon Musk weiter unter Beschuss. Ihm wird milliardenschwerer Insiderhandel vorgeworfen.Tesla-Chef Elon Musk sieht sich erneut schweren Vorwürfen ausgesetzt. In einer am Dienstag eingereichten Klage wirft ein institutioneller Aktionär Musk vor, Tesla-Aktien im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar unter Ausnutzung von Insiderinformationen verkauft zu haben. Der Vorwurf kommt nur wenige Tage vor einer entscheidenden Abstimmung der Tesla-Aktionäre über Musks umstrittenes Vergütungspaket in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar, das zuvor von einem Gericht in Delaware für ungültig erklärt worden war. In der Klage, die vom …