Nach einem starken Handelstag am Dienstag präsentiert sich die Aktie von Evotec auch am heutigen Mittwoch stark. Das Papier ist derzeit der Top-Gewinner des Tages im MDAX vor Bilfinger und CTS Eventim. Evotec profitiert dabei von Fortschritten in der Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb.Evotec gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen wichtigen wissenschaftlichen Fortschritt innerhalb der Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erreicht hat. Dieser hat eine Forschungszahlung ...

