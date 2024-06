Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Tschechien verlangsamte sich im Mai stärker als erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der jährliche Anstieg der Verbraucherpreise habe sich von 2,9% im April auf 2,6% verringert, habe das Statistikamt gestern um 09:00 Uhr mitgeteilt. Die Inflation bleibe in der Nähe des 2%-Ziels, da sich die Wirtschaft langsam von einer Rezession erhole. Dennoch hätten die Entscheidungsträger in Prag vor Risiken durch steigende Inlandsdienstleistungskosten gewarnt und die Aussicht auf eine längere Zeit, in der die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank die Zinssätze auf hohem Niveau halten würden. ...

