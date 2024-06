© Foto: dpa | Sven Hoppe - picture alliance



Unter dem Eindruck steigender Renditen für US-Anleihen hat Silber in den vergangenen Tagen korrigiert. Ist dadurch der Aufwärtstrend des Edelmetalls in Gefahr?Die überraschend starken Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag bedeuteten für Edelmetalle wie Gold und Silber gleich doppelten Gegenwind. Einerseits stiegen die Renditen für US-Anleihen stark an, was zinslose Assets wie Rohstoffe weniger attraktiv macht. Anderseits legte auch der Dollar-Index zu, was in US-Dollar gehandelten Rohstoffen zu günstigeren Preisen führt. Einstiegsgelegenheit oder Finger weg? Mit Verlusten von über 3 Prozent bei Gold und über 7 Prozent in Silber erwischten die beiden in den vergangenen Monaten stark …