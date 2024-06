München (ots) -Alicia Remirez erweitert ab sofort die Geschäftsführung der Constantin Film Produktion GmbH, einer Tochtergesellschaft der Constantin Film AG.Alicia Remirez, neue Geschäftsführerin der Constantin Film Produktion: "Ich hatte das Glück, aus verschiedenen Perspektiven das zu tun, was meine Leidenschaft ist: Menschen zu begleiten, die Geschichten erzählen. Ich freue mich sehr, dies in den kommenden Jahren an der Seite eines wunderbaren Teams fortzusetzen!"Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Alicia Remirez hat alles, was eine exzellente Managerin und tolle Produzentin ausmacht: ganz viel Übersicht und noch mehr Weitblick, gepaart mit jahrelanger Erfahrung in der Filmbranche und einer großen Leidenschaft für den deutschen Film. Über die zukünftig noch engere Zusammenarbeit mit ihr freue ich mich wahnsinnig."Die Geschäftsführung der Constantin Film Produktion besteht neben Alicia Remirez aus Tim Greve, Norbert Hermannstädter und Gero Worstbrock.Alicia Remirez wurde in Madrid geboren und wuchs in Bonn auf, wo sie auch ihr Abitur ablegte. Ihr Studium der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft schloss sie in Berlin ab, nachdem sie ein Jahr an der New York University in New York Cinema Studies studiert hatte. 1993 machte sie ihren Master of Arts an der University of Sussex in England. Zunächst arbeitete sie für das spanische Fernsehen, bevor sie 1994 zu Sat.1 wechselte. Ab 1996 leitete sie die TV-Movie-Abteilung und wurde 2004 stellvertretende Geschäftsführerin von Sat.1. Unter ihrer Leitung entwickelte sich der Sendeplatz am Dienstagabend zum erfolgreichsten des Senders. 14 Jahre blieb sie dem Sender treu und war als stellvertretende Geschäftsführerin verantwortlich für die Serien-, TV-Movie-, Event-, Daily- und Kinoproduktionen. In dieser Zeit verantwortete sie über 120 TV-Filme darunter TV-Events wie "Der Tunnel", "Die Luftbrücke" und "Wir sind das Volk", sowie Kino-Koproduktionen wie "Herr Lehmann" oder "Das Wunder von Bern". 2008 verließ sie den Sender, um als Produzentin zu arbeiten, zunächst bei "Producers at Work", später als freie Produzentin für Ninety Minute. 2016 wechselte sie schließlich zur UFA Fiction, wo sie "Ein starkes Team" produzierte. Im Sommer 2018 wurde sie Geschäftsführerin der Olga Film und verantwortete als Produzentin u.a. so erfolgreiche TV-Reihen wie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" und "Kommissarin Lucas". Zuletzt produzierte sie die High-End-Serien "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit" und "Smillas Gespür für Schnee".Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Constantin FilmKatja WirzTelefon: 089 44 44 600E-Mail: katja.wirz@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100920438