Die Aktie von Enphase Energy, einem Hersteller von Solartechnologien, hat nach Veröffentlichung schwacher Quartalsergebnisse und der Bekanntgabe einer Sammelklage deuterliche Einbuße in ihrem Wert erfahren. Enphase Energy befindet sich neben anderen Firmen in Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich irreführender Angaben bezüglich ihrer wirtschaftlichen Lage und Kennzahlen. Dabei stehen die Verringerung von Batterieauslieferungen, eine schleppende Einsatzquote von Batterien sowie geringere Umsatzzahlen als angekündigt im Fokus. Ein spürbarer Aktieneinbruch erfolgte nach der Enthüllung eines Umsatzrückgangs von rund 9% allein in den USA, welche auf makroökonomische Bedingungen zurückgeführt wurde. Zusätzlich stellte das Unternehmen eine schwache Umsatzprognose für das zweite Quartal 2023 auf.

Analysten skeptisch

Nach diesen Enthüllungen fiel der Aktienkurs [...]

Hier weiterlesen