Basler AG setzt strategische Beteilung an Roboception GmbH um



12.06.2024 / 11:07 CET/CEST

Corporate News Basler AG setzt strategische Beteilung an Roboception GmbH um Ahrensburg, 12. Juni 2024 - Der Vorstand der Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen hat im Rahmen einer strategischen Beteiligung und Kapitalerhöhung Anteile in Höhe von 25,1 % an der Roboception GmbH, München übernommen. Zwischen der Basler AG und der Roboception GmbH besteht bereits seit dem Jahr 2021 eine Vertriebskooperation sowie eine intensive Zusammenarbeit im Bereich für 3D-Bildverarbeitungslösungen. Die Gesellschaft mit Sitz in München wurde 2015 gegründet, beschäftigt aktuell 13 Mitarbeitende und ist spezialisiert auf innovative Hard- und Softwareprodukte im Bereich der 3D-Sensorik. Die 3D-Bildverarbeitungslösungen von Roboception ermöglichen robotischen Systemen die zuverlässige Erfassung ihrer Umgebung in Echtzeit. Intuitive Nutzerschnittstellen ermöglichen eine einfache und schnelle Integration. "Basler baut mit dieser Beteiligung die Zusammenarbeit mit Roboception aus und unterstützt gemeinsam mit namhaften Mitgesellschaftern aus der Robotik die kraftvolle Weiterentwicklung der 3D-Technologie von Roboception. Die Basler AG stärkt mit dieser Beteiligung ihre Position im Bereich der 3D-Bildverarbeitungslösungen für Robotersysteme in der Fabrikautomation und Logistik," führt Hardy Mehl weiter aus. - Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008.





Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com



