Ein Schiedsgericht in Stockholm (Schweden) hat in einem Schiedsverfahren zwischen Uniper und Gazprom zugunsten von Uniper entschieden. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine versiegte die Gaslieferung aus Russland an Uniper im August 2022. Allerdings gibt es noch immer Gaslieferverträge zwischen den Unternehmen. Diese kann Uniper nun kündigen. ...

