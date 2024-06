APA ots news: Meilenstein für UNIQA: Über 1 Milliarde Prämienvolumen im internationalen Firmenkundengeschäft

* Ob Einzel- oder Großunternehmen: UNIQA bietet in CEE klassische Versicherungsprodukte, Vorsorgelösungen für Mitarbeitende von Unternehmen sowie Affinity Solutions

* Mit einem überdurchschnittlichen Prämienwachstum von über 200 Millionen Euro sind Lösungen für die betriebliche Mitarbeitervorsorge eine starke Säule innerhalb des Geschäftsmodells

* Ziel: Marktführerschaft bei Unternehmenskund:innen in CEE

Wien, 12. Juni 2024 - "Vom internen Start-up zum wesentlichen Geschäftszweig: Das internationale Firmenkundengeschäft der UNIQA Group hat seit sich seit dem Start im Jahr 2011 bemerkenswert entwickelt. Damals war es noch ein kleines Portfolio mit einem Prämienvolumen von rund 100 Millionen, 2023 stehen wir bei über einer Milliarde Euro und einem ausgezeichneten versicherungstechnischen Ergebnis von 130 Millionen Euro", erzählt Wolfgang Kindl, Vorstand Kunde & Markt International bei der UNIQA Insurance Group AG, die Erfolgsgeschichte des internationalen Corporate- und

Affinity-Geschäfts und untermauert sie mit Zahlen. "Aufbauend auf einem Plus von über 20 Prozent in 2023 bei den Prämieneinnahmen im internationalen Firmenkundengeschäft sehen wir hier auch in Zukunft großes strategisches Potenzial", so Kindl weiter.



360 Grad Lösungen von Einzel- bis zum Großunternehmen

UNIQA verfolgt bei den Firmenkund:innen einen mehrstufigen Ansatz: Für Kleinstunternehmen bietet UNIQA einfache und sofort einsatzbereite Versicherungsprodukte. KMUs wählen aus Bausteinen, um ein passendes Versicherungsprodukt zusammenzustellen, das die jeweils eigenen Bedürfnisse bestmöglich abdeckt. Maßgeschneiderte Lösungen sind ideal für Großunternehmen, die oft international agieren und individuelle Lösungen über Länder und Regionen hinweg benötigen.

UNIQA stellt für jedes Firmenkundensegment passende Lösungen wie Sach-, Haftpflicht- oder Kfz-Flottenversicherungen zur Verfügung. Neben den klassischen Versicherungen für den Risikotransfer, werden auch Employee Benefits Lösungen für die Mitarbeitenden von Unternehmen angeboten. Dazu kommen Affinity Solutions, die Unternehmen zur Differenzierung und Aufwertung ihrer Kernprodukte und -dienstleistungen bei ihren Endkunden nutzen.



"Wie können wir mit den Kompetenzen, die wir als UNIQA Group haben, unsere Kunden und Kundinnen am besten unterstützen? Diese Frage haben wir uns bei der Weiterentwicklung unserer Corporate & Affinity Strategie gestellt, die wir seit 2022 erfolgreich umsetzen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und Know-how im Risk Engineering und Underwriting, in Kombination mit technischen und digitalen Anwendungen, können wir allen Firmenkundinnen und -kunden einzigartige Services und Lösungen anbieten. Die Bandbreite von standardisierten oder baukastenartigen Produkten bis hin zu hochindividuellen Versicherungslösungen ermöglicht es uns, praktisch jedes Unternehmen in CEE zu servicieren", betont Chief Corporate & Affinity Officer Olivera Böhm-Rybak, die das internationale Firmengeschäft seit 2011 aufgebaut hat. "Dabei unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden, einerseits ihre Risiken zu managen sowie andererseits für ihre Mitarbeitenden vorzusorgen. Außerdem eröffnen wir mit unseren Affinity-Lösungen zusätzliches Wachstumspotential für unsere Corporate Clients", so Böhm-Rybak weiter.



Vorsorgelösungen für Mitarbeitende



Mit Vorsorgelösungen, sogenannten Employee Benefits, können sich Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Firmenkund:innen bieten ihren Mitarbeitenden gemeinsam mit UNIQA attraktive Leistungen - wie zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge oder die Kranken- & Unfallversicherung. Immer mehr Unternehmen schätzen diese Art der Unterstützung für loyale Mitarbeitende, wodurch sich dieser Bereich im aktuellen Marktumfeld zu einem Wachstumstreiber entwickelt. "Mit mehr als 200 Millionen Euro Prämienvolumen im Jahr 2023 in CEE sind Lösungen für die betriebliche Mitarbeitervorsorge zu einer starken Säule innerhalb des Geschäftsmodells geworden", bestätigt Böhm-Rybak.



Mehrwert für Firmenkund:innen durch Affinity-Lösungen

Neben den klassischen Versicherungsprodukten für

Unternehmenskund:innen bietet UNIQA auch sogenannte

Affinity-Lösungen. Dabei handelt es sich um Versicherungsprodukte, die Firmenkund:innen ihren Endkund:innen als Zusatz zum Kernsortiment anbieten und so einen Wettbewerbsvorteil erzielen. So können Unternehmen beispielsweise eine Unfallversicherung für Arbeit und Freizeit, eine Versicherung gegen Bruch oder Diebstahl von Gegenständen wie Brillen und Elektrogeräten oder Lösungen zur Unterstützung der Mobilität hinzufügen. Beispiele aus Österreich sind etwa die Hartlauer-Brillenversicherung oder die Fahrradversicherung beim Sportartikelhändler Hervis. Die Dienstleistungen von UNIQA Affinity-Programmen werden derzeit bereits in 15 Branchen mit 52 Produkten angeboten.



Ziel: Erster Ansprechpartner für Corporate Clients in CEE

"Gemäß unserer B2B-Strategie werden wir unser

360-Grad-Serviceangebot für Firmenkundinnen und -kunden weiter ausbauen und skalieren. Das Ziel: Führender Unternehmensversicherer in unseren CEE-Märkten zu werden. Dazu gehören neben

branchenspezifischen Versicherungslösungen und Angeboten in den Bereichen Affinity und Employee Benefits, nunmehr auch Beratungsleistungen, die über die klassische Versicherung hinausgehen: etwa in den Bereichen ESG und Risikomanagement", gibt Kindl einen Ausblick.



Bildmaterial und eine Infografik finden Sie auf der [Presse-Seite von UNIQA]

(https://press-news.uniqagroup.com/news-meilenstein-fuer-uniqa-ueber- 1-milliarde-praemienvolumen-im-internationalen-firmenkundengeschaeft? id=200866&menueid=1684&l=deutsch).



