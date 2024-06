Die Score Capital AG ist mit einer 5,00%-Anleihe 2020/25 (WKN: A254SG) seit 2020 am deutschen Kapitalmarkt vertreten. Das Unternehmen ist durch den An- und Verkauf von Einzel-Forderungen von Fußballvereinen im Profi-Fußballgeschäft fest verankert. Zu den Kunden gehören europäische Top-Clubs und deutsche Bundesliga-Vereine. Kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft haben wir mit dem Geschäftsführer Stephan Schnippe über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die im kommenden Jahr fällige Anleihe sowie natürlich über die Euro 2024 gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Schnippe, können Sie uns zunächst einmal kurz das Geschäftsmodell der Anleihe-Emittentin Score Capital AG vorstellen? Wie verdient das Unternehmen sein Geld und wie ist die aktuelle Geschäftsentwicklung?

Stephan Schnippe: Die Score Capital AG ist ein weltweit tätiger Spezialist für die Finanzierung von Profifußballvereine, insbesondere in den europäischen Top-Ligen. Dabei liegt unser Schwerpunkt im Ankauf von Transferforderungen. Warum gibt es diese Finanzierungsnische überhaupt? Wenn Sie in den Nachrichten von Transfersummen von 20,30 oder 50 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro lesen, werden diese Ablösebeträge in der Regel nicht auf einmal bezahlt, sondern in Raten. Die Score Capital AG kauft dann diese zukünftigen Raten an, gibt dem verkaufenden Verein das Geld sofort - abzüglich unserer Gebühren - und der den Spieler kaufenden Verein zahlt den Ablösebetrag gemäß der im Transfervertrag vereinbarten Zahlungstermine. Im Grunde machen wir nichts anderes wie eine Absatz- bzw. Exportfinanzierung - bitte den Begriff nicht falsch verstehen.

"Unser Schwerpunkt liegt im Ankauf von Transferforderungen"

Wir verdienen zum einen an den Gebühren und der Abzinsung des Grundgeschäftes - also der Transferforderung. Aber der für uns viel wichtigere Ertrag ist der risikolose Handelsertrag auf dem unser Geschäftsmodell aufbaut. Das Ziel unserer Score Capital AG ist nicht der Aufbau einer großen Bilanz, wie bei einer Bank. Wir sehen uns als ...

