Neue Kryptowährungen 2024: Diese 3 Play-to-Earn-Coins könnten den Krypto-Markt revolutionieren

Auch wenn es bereits seit vielen Jahren Videospiele gibt, die auf Play-to-Earn (P2E) setzen, so konnte diese Gaming-Sparte doch gerade durch die Einführung von Kryptowährungen im Gaming-Bereich stark an Beliebtheit gewinnen. Heutzutage gehören P2E-Algorithmen zu vielen bekannten Spielen hinzu und werden in der einen oder anderen Form selbst bei Mainstream-Spielen erfolgreich eingesetzt.

Doch welche neuen Krypto-Projekte können in den kommenden Monaten mit ihren P2E-Elementen überzeugen und dafür sorgen, dass sowohl Spieler als auch Investoren mit den Renditen zufrieden sind? Wir werfen einen Blick auf gleich drei neue Projekte und erklären, wieso diese Coins 2024 explodieren könnten.

#1 - PlayDoge überschreitet schon jetzt 4-Millionen-Dollar-Marke

Wer erinnert sich noch an die Tamagotchis aus den 1990er Jahren? Seit 1996 haben sich über 82 Millionen dieser digitalen Haustiere weltweit verkaufen können. Allerdings waren die elektronischen Spielzeuge häufig durch die Technologie ihrer Zeit beschränkt: Nicht selten sorgte eine leere Batterie oder Fehler in der Programmierung dafür, dass das geliebte digitale Haustier verstarb. PlayDoge ($PLAY) möchte genau dies verhindern, indem es auf moderne Blockchain-Technologien setzt, diese jedoch mit einer nostalgischen 2D-Pixelgrafik und klassischer 8-Bit-Musik kombiniert.

Allerdings gibt es auch noch einen weiteren Unterschied zwischen PlayDoge und den ursprünglichen Tamagotchis: Mit dem nativen $PLAY-Token möchte das Spiel etwas an seine Community zurückgeben. Diesen können PlayDoge-Spieler nämlich einfach dadurch verdienen, dass sie die unterschiedlichen Minispiele erfolgreich absolvieren, wobei die Anzahl der ausgezahlten $PLAY-Token von Erfolg und Fähigkeiten abhängig ist.

Darüber hinaus können Besitzer des $PLAY-Tokens zusätzliche Gewinne am Leaderboard erhalten, indem sie sich um ihre PlayDoge-Tiere kümmern und dafür XP erhalten. Das Spiel selbst wird übrigens als Mobile-Game sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem interessant: Bereits jetzt ist ein Staking-Programm für den $PLAY-Token aktiv, das derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 251 % bietet. Hier werden satte 12 % des 9,4 Milliarden großen Tokenvorrats über die nächsten drei Jahre hinweg ausgezahlt, sodass gerade frühzeitige Anleger gute Konditionen geboten bekommen.

#2 - eTukTuk setzt auf spannende P2E-Momente

Auch eTukTuk ($TUK) setzt auf einen eigenen P2E-Algorithmus, nutzt dafür jedoch ein ganz anderes Gaming-Genre: In eTukTuk übernehmen die Spieler ein motorbetriebenes Dreirad - besser bekannt als Tuk Tuk - und müssen hierfür möglichst schnell und unbeschadet Fahrgäste abholen und von A nach B transportieren. Dabei gibt es nicht nur verschiedene Städte, die nach und nach freigeschaltet werden können, sondern auch viele Upgrades für das eigene Fahrzeug, die das Spielerlebnis verändern und verbessern. So lassen sich nach und nach neue Eigenschaften erwerben und an das eigene Tuk Tuk an die Bedürfnisse der verschiedenen Städte anpassen.

Auch eTukTuk bietet bereits im laufenden Presale ein Staking-Programm für den nativen $TUK-Token. Hier liegt die jährliche Rendite aktuell bei 81 %, wobei auch hier das Staking-Programm über die nächsten drei Jahre laufen soll. Darüber hinaus haben Anleger, die bereits frühzeitig in den $TUK-Token investieren, die Möglichkeit, vor anderen Spielern Zugriff zur Beta-Phase des P2E-Aspekts zu erhalten und darüber hinaus spezielle Ingame-Belohnungen und einzigartige Upgrades zu bekommen.

Ein weiterer interessanter Aspekt: Eine erste Proof-of-Concept-Version ist bereits im Google Play Store sowie im Apple Store verfügbar. Zwar können Nutzer hier nur die erste Grundidee anspielen und verstehen, doch gibt es schon einmal einen guten Überblick darüber, was genau hinter eTukTuk und dem Mobile-P2E-Game steckt. Auch wenn es noch keine Integration des $TUK-Tokens gibt oder weitere Städte und Upgrades noch nicht freigeschaltet wurden, macht es durchaus Spaß und überzeugt mit einer guten Umsetzung.

#3 - Sponge V2 steht kurz vor dem Release: Letzte Chance für Presale-Interessierte

Wer sich im Jahr 2023 mit erfolgreichen Meme-Coins beschäftigt hat, der ist an Sponge V1 ($SPONGE) nicht herumgekommen, denn der Token konnte zeitweise sogar eine 100x-Rendite für frühzeitige Anleger bieten. Nun möchte Sponge V2 ($SPONGEV2) diesen Erfolg nicht nur wiederholen, sondern sogar noch ausbauen. Hierfür gibt es einerseits eine ungewöhnliche Methode, über die $SPONGEV2-Token im Presale erhalten werden: Statt eines direkten Kaufs können Investoren nur dann den neuen Coin erhalten, wenn sie die alten $SPONGE-Token dafür im Stake-to-Bridge-Programm anlegen. So wird über das spezielle Staking-Programm regelmäßig der neue $SPONGEV2-Token ausgezahlt.

Darüber hinaus setzt Sponge V2 als Projekt nicht mehr nur auf eine reine Meme-Coin-Idee, sondern möchte über ein Play-to-Earn-Spiel einen tatsächlichen Mehrwert bieten. Das Videospiel selbst befindet sich aktuell noch in der Entwicklung, doch bereits jetzt verrät das offizielle Whitepaper mehr über die Ideen und Konzepte dahinter: So wird es zum Release gleich zwei Varianten geben: Eine kostenlose Version sowie die Möglichkeit über den $SPONGEV2-Token Ingame-Credits zu erhalten, die wiederum den Play-to-Earn-Anteil freischalten.

Über das Spielprinzip beziehungsweise das eigentliche Web3-Game sind bisher allerdings noch nicht viele Details bekannt. Diese werden allerdings nach dem offiziellen Launch des $SPONGEV2-Tokens nach und nach preisgegeben und es ist davon auszugehen, dass eine erste Beta-Version von Sponge V2 schon bald nach dem Coin-Release zugänglich gemacht wird. Da sich das Krypto-Projekt aktuell in der letzten Phase des Presales befindet, könnte eine entsprechende Beta-Version schon in den nächsten Wochen erscheinen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.