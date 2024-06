STABILUS, ein MDAX-Unternehmen und Spezialist für Kofferraum-Gasfedern, hat aufgrund der anhaltend schwachen Branchenlage seine Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 deutlich nach unten korrigiert. Das Management hatte bereits Anfang Mai eine pessimistischere Einschätzung abgegeben, doch am Dienstagabend wurden die Prognosen nochmals spürbar gesenkt. Diese Nachricht führte zu einem drastischen Kursverlust der Aktie, die im frühen Handel am Mittwoch um rund 15 % einbrach. Seit Jahresbeginn hat die Aktie somit mehr als 20 % an Wert verloren. STABILUS rechnet nun mit einem Umsatz von 1,3 bis 1,35 Mrd. Euro für das Geschäftsjah, die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) wird zwischen 11,7 und 12,3 % erwartet. Zuvor hatte man einen Umsatz am unteren Ende der Spanne von 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro sowie eine operative Marge am unteren Ende von 13 bis 14 % prognostiziert. Unschön!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



