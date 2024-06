Gestern erwischte es hart den Bankensektor in der Eurozone, die Aktien aus der Branche verloren teilweise fünf Prozent. Die Märkte verdauten die Meldung, dass Staatspräsident Emmanuel Macron Neuwahlen in Frankreich angesetzt hat. Heute befinden sich die Papiere indes wieder auf Erholungskurs.Die Kurse französische Staatsanleihen gaben gestern deutlich nach als Reaktion auf die in Frankreich für Ende des Monats angesetzten Neuwahlen. Daraufhin gerieten auch die Aktienkurse von Banken in Mitleidenschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...