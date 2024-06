Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdaten in Ungarn für Mai überraschten leicht nach unten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nichtsdestotrotz würden sich keine Verbesserungen der zugrundeliegenden Indikatoren einstellen. Diese würden saisonbereinigt auf einem Niveau über dem ungarischen Zielwert von 3% stagnieren. Die Ungarische Zentralbank MNB zeige sich in ihrer Haltung vorsichtig, dennoch stehe der Ungarische Forint (HUF) am Devisenmarkt unter Druck. Grund für die Belastung des Forints seien die sinkenden Realzinsen. Derzeit notiere der EUR/HUF-Kurs um 394,90. (12.06.2024/alc/a/a) ...

