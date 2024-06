EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Expansion

Circus Group unterzeichnet Absichtserklärung über die Einführung von 5.400 CA-1 Food-Robotern in Pekinger Bildungseinrichtungen



12.06.2024 / 11:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus Group unterzeichnet Absichtserklärung über die Einführung von 5.400 CA-1 Food-Robotern in Pekinger Bildungseinrichtungen



Circus hat eine mehrstufige Exklusivvereinbarung mit dem Beijing University Food Raw Material Joint Procurement Centre in China abgeschlossen.

Ziel der Partnerschaft ist die Einführung eines Netzwerks von 5.400 Robotern mit einem geschätzten kumulierten Umsatzpotenzial in Euro im niedrigen einstelligen Milliardenbereich über die nächsten Jahre.

Das zukünftige Netzwerk von Food-Robotern wird in der Lage sein, jährlich fast 4 Milliarden frische Mahlzeiten in 92 Einrichtungen in Peking zu produzieren.



Hamburg / Peking, 12. Juni 2024 - Circus SE (Xetra: CA1 ), ein führendes KI-Robotik-Unternehmen im Bereich autonomer Küchensysteme, hat eine Absichtserklärung mit dem Beijing University Food Raw Material Joint Procurement Centre unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft sind der Aufbau und die Skalierung eines autonomen Versorgungssystems für frische Gerichte mit dem Circus Autonomy One (CA-1), einem vollautomatischen, selbstreinigenden Food-Roboter, der in der Lage ist, Zutaten zu dosieren, zu kochen und selbstständig zu verpacken. CA-1 reduziert Produktionskosten und Lebensmittelverschwendung bei gleichzeitiger Einhaltung höchster kulinarischer und hygienischer Standards auf einer kompakten Fläche von gerade einmal 20 Quadratmetern. Die Circus Group entwickelt ein globales Netzwerk dieser Roboter, um weltweit eine ausgewogene und kostengünstige Ernährung zu gewährleisten.

Das im Jahr 2001 gegründete Beijing University Food Raw Material Joint Procurement Centre fungiert als zentrale Plattform für die Beschaffung von Rohstoffen für die Universitätskantinen unter der Leitung des Bildungsministeriums. Ihr Ziel ist die Gewährleistung der Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, um die Lebensqualität von Lehrkräften und Studierenden zu verbessern. Das Zentrum beliefert über 90 Universitäten und Bildungseinrichtungen in Peking und stellt täglich Millionen von Mahlzeiten in einem begrenzten Zeitraum bereit.

Die Verfügbarkeit und der ständige Zugang zu qualitativ hochwertigen Mahlzeiten für alle Studierenden sollen durch die Einrichtung eines autonomen Lebensmittelversorgungssystems gewährleistet werden, dass von CA-1 Food-Robotern betrieben wird. Das System ermöglicht die bedarfsgerechte Produktion von über zehn Millionen Mahlzeiten täglich für Pekinger Bildungseinrichtungen.

Die Zusammenarbeit zwischen Circus und dem Beschaffungszentrum soll in mehreren Phasen erfolgen. In einem ersten Schritt werden gemeinsame Testbetriebe an den ersten Universitäten eingerichtet, um die breitere Markteinführung des CA-1 Food-Roboters vorzubereiten. Mit Beginn dieser ersten Phase erhält die Circus Group einen exklusiven Marktzugang. Ziel der Partnerschaft ist eine Integration über mehrere Wachstumsphasen der Circus-Robotertechnologie in 92 Pekinger Bildungseinrichtungen mit einem Gesamtvolumen von 5.400 Robotern mit einem daraus resultierenden geschätzten kumulierten Umsatzpotenzial in Euro im niedrigen einstelligen Milliardenbereich über die nächsten Jahre. Das geplante Netzwerk von Robotern wird in der Lage sein, jährlich bis zu 4 Milliarden Mahlzeiten zu produzieren.

In einer weiteren definierten nationalen Wachstumsphase soll das Beschaffungszentrum die Gruppe bei einer landesweiten Einführung des CA-1 Food-Roboters unterstützen, die 4.000 Bildungseinrichtungen mit insgesamt 60 Millionen Schülern und Studenten bedienen soll.



"Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung ist ein bedeutender Meilenstein für Circus und die Zukunft des autonomen Foodservice weltweit", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus Group. "Wir freuen uns über die Chance, Pekings Studenten in allen Bildungseinrichtungen und Fakultäten mit unserer Technologie zu versorgen und Millionen kluger Köpfe mit ausgewogenen Mahlzeiten zu unterstützen. Gleichzeitig verbessern wir bei Umsetzung der Partnerschaft die Lebensmittelsicherheit und Effizienz in den Universitätskantinen. Diese Partnerschaft markiert unseren Eintritt in den chinesischen Markt und unterstreicht das immense Potenzial unserer Technologie, die Essensversorgung auf der ganzen Welt zu verändern."



Liu Zhigang, Direktor der Beijing University Food Raw Material Joint Procurement Centre ergänzt: "Die Partnerschaft mit der Circus Group ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem automatisierten und hocheffizienten Versorgungssystem. Die Robotertechnologie von Circus wird für unsere Einrichtungen von großem Nutzen sein, da sie den Zugang zu erschwinglichen, qualitativ hochwertigen Mahlzeiten auf Abruf ermöglicht. Wir sind zuversichtlich, dass dies die Lebensqualität von Schülern und Lehrern in unseren Einrichtungen verbessern wird."

Die heute in Peking unterzeichnete Absichtserklärung umreißt die grundlegenden Bedingungen der künftigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien. Die Absichtserklärung ist nicht rechtsverbindlich und dient dazu, die Eckpunkte der künftigen vertraglichen Vereinbarung festzulegen, bis die detaillierten und rechtsverbindlichen Verträge ausgearbeitet sind.



Über die Circus Group:

Die Circus Group (XETRA: CA1 ) ist ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse . Auf seiner Mission, Menschen mit frischen und hochwertigen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu ausgewogener Ernährung, für alle, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One. Circus beschäftigt Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Foodservice an vier Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

Deutschland



Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com



Pressekontakt:

Katharina Heller

press@circus-group.com

12.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com