© Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA Wire



Ein neu entdecktes gewaltiges Vorkommen Seltener Erden könnte Europas Abhängigkeit von China verringern. Was in Norwegen gefunden wurde.Rare Earths Norway hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es das größte bekannte Vorkommen Seltener Erden in Europa entdeckt hat. Diese Entdeckung könnte nicht nur für Norwegen, sondern auch für den gesamten Kontinent ein entscheidender Moment sein, da sie das Potenzial bietet, Europas Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen zu verringern. Das Unternehmen teilte mit, dass der Fundort, der Fen Carbonatite Complex im Südosten Norwegens, über 8,8 Millionen metrische Tonnen Seltenerd-Oxide (TREOs) verfügt. Besonders bemerkenswert ist, dass darunter etwa 1,5 …