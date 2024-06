EQS-Ad-hoc: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NEON EQUITY AG: Thomas Olek scheidet aus dem Vorstand aus



12.06.2024 / 12:03 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 NEON EQUITY AG: Thomas Olek scheidet aus dem Vorstand aus Frankfurt am Main, 12. Juni 2024 - Die NEON EQUITY AG ("NEON EQUITY", ISIN DE000A3DW408) teilt mit, dass Thomas Olek den Aufsichtsrat darüber informiert hat, sein Amt als Vorstand (CEO) der NEON EQUITY AG mit Wirkung zum 30. Juni 2024 aus persönlichen Gründen niederlegen zu wollen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, dem Wunsch von Thomas Olek nachzukommen und dankt ihm für die gute Zusammenarbeit. Parallel informiert der Aufsichtsrat darüber, dass der bisherige CFO Ole Nixdorff Alleinvorstand der NEON EQUITY wird, sein Vorstandsvertrag wurde bis Mitte 2028 verlängert.



Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com

